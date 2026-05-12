Dorinha consolida aliança estratégica com cúpula política de Araguaína com apoio do prefeito, presidente da Câmara e do deputado Tiago Dimas

Apoio de Max Baroli e articulação do prefeito Wagner Rodrigues fortalecem palanque da senadora no segundo maior colégio eleitoral do Estado

Por Wesley Silas

A corrida ao Palácio Araguaia registrou um movimento decisivo nesta terça-feira (12), com a consolidação da pré-candidatura da senadora Professora Dorinha Seabra (União) em Araguaína. Em um encontro que reuniu o alto escalão do Legislativo e Executivo municipal, a parlamentar garantiu o respaldo formal do presidente da Câmara, Max Baroli (MDB), e reforçou a aliança com o grupo liderado pelo prefeito Wagner Rodrigues e pelo deputado federal Tiago Dimas.

O movimento é estratégico: ao atrair o MDB local e a base governista da cidade, Dorinha tenta neutralizar resistências históricas e pavimentar uma coalizão que une forças municipais e federais.

União de forças e alinhamento político

O presidente da Casa de Leis, Max Baroli, foi enfático ao assegurar que a maioria do parlamento municipal caminhará com a senadora. Segundo Baroli, o compromisso firmado representa uma convergência de interesses em prol da estabilidade política da região norte.

O prefeito Wagner Rodrigues reiterou que a escolha por Dorinha baseia-se no histórico de destinação de recursos e parcerias com o município. Rodrigues destacou a necessidade de romper com o isolamento político que, segundo sua análise, Araguaína enfrentou em gestões estaduais anteriores. Para o gestor, o alinhamento entre a prefeitura, o Senado (citando também Eduardo Gomes) e o Governo do Estado é o caminho para a continuidade do desenvolvimento local.

O peso de Araguaína no tabuleiro sucessório

A ampliação da base de Dorinha Seabra em Araguaína não é apenas um ganho numérico, mas um movimento de geopolítica eleitoral. Araguaína é historicamente um polo de oposição ou de independência em relação ao governo central, e a capacidade de Dorinha em aglutinar figuras como Tiago Dimas e Wagner Rodrigues sinaliza uma tentativa de unificar o norte do Tocantins sob uma única bandeira.

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre colégios eleitorais, a capacidade de transferência de votos em Araguaína é um dos fatores determinantes para o sucesso em pleitos estaduais.

A estratégia da pré-candidata fundamenta-se na “política de resultados”, utilizando seu trânsito em Brasília e a liberação de emendas parlamentares como credenciais de gestão. Ao evitar o tom sensacionalista e focar na construção técnica e política, o grupo tenta vender a imagem de “previsibilidade” para o eleitorado, contrapondo-se a cenários de instabilidade administrativa que marcaram o Tocantins em décadas recentes.

Polarização

O apoio de Max Baroli e do grupo de Wagner Rodrigues confere à Dorinha a musculatura necessária para enfrentar a polarização, transformando Araguaína em um bunker estratégico para sua campanha. O desafio, agora, será converter o apoio das lideranças em votos consolidados nas urnas.