Carlesse amplia base no Norte com adesão de oito vereadores em Araguaína

Aliança estratégica na segunda maior cidade do estado ocorre em sequência aos apoios recebidos em Paraíso e Gurupi, consolidando capilaridade política do pré-candidato.

por Wesley Silas

O cenário político para a disputa ao Senado Federal ganha novos contornos com a consolidação da pré-candidatura de Mauro Carlesse (PSD). Na manhã desta terça-feira, 12, o ex-governador formalizou o apoio de um bloco composto por oito vereadores de Araguaína, reforçando seu palanque no principal colégio eleitoral do norte tocantinense.

A movimentação em Araguaína não é isolada. O anúncio ocorre exatamente um dia após sete vereadores de Paraíso do Tocantins declararem apoio ao projeto de Carlesse. Somado a isso, na última semana, durante agenda em Gurupi, o pré-candidato já havia atraído cinco parlamentares da base do ex-prefeito Laurez Moreira, evidenciando uma estratégia de ocupação de espaços nas maiores cidades do estado.

O Bloco de apoio

O grupo de Araguaína que oficializou a adesão é formado pelos parlamentares:

Vilarindo do Eucalipto (PSD)

Gideon Soares (PL)

Luciano Santana (PL)

Matheus Mariano (União Brasil)

Alcivan Rodrigues (PSD)

Thalles Alencar (PL)

Robert Delmonde (PRD)

Israel da Terezona (PSD)

Em nota conjunta, os legisladores justificaram a decisão baseados no que classificam como “legado administrativo”. Entre as entregas citadas estão o início das obras do Hospital Regional de Araguaína (HRA), a recuperação da TO-222(trecho do “Buracão”) e a entrega de unidades escolares nos setores Nova Araguaína e Maracanã.

Cenário eleitoral

A ofensiva de Mauro Carlesse sobre as câmaras municipais revela uma tentativa de reconstruir seu capital político através do municipalismo, focando em obras estruturantes que, embora iniciadas ou executadas em sua gestão, ainda possuem forte apelo visual e social.

Entretanto, analistas políticos ponderam que o desafio do pré-candidato reside em converter o apoio institucional de parlamentares em votos consolidados. Segundo a literatura clássica da Ciência Política (como os estudos de V.O. Key Jr.sobre comportamento eleitoral), o apoio de lideranças locais é fundamental para a logística e capilaridade de campanha, mas a decisão final do eleitorado costuma ser influenciada pela percepção ética e pela estabilidade administrativa apresentada pelo candidato ao longo da carreira.

A eficácia dessa “onda de adesões” será testada no próximo dia 14 de maio, em Gurupi, onde Carlesse realizará o lançamento oficial de sua pré-candidatura no Clube da Caixa, às 19h30. O evento promete reunir as lideranças de Araguaína, Paraíso e da região sul, servindo como termômetro real da força de sua coalizão.

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