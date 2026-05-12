PSDB e MDB oficializam pré-candidatura de Vicentinho Júnior e Alexandre Guimarães em evento com lideranças nacionais de diversos pré-candidatos à Câmara e à Assembleia

Por Redação

As legendas PSDB e MDB realizam, na próxima sexta-feira (15), o lançamento oficial da pré-candidatura do deputado federal Vicentinho Júnior ao Governo do Tocantins. O evento ocorrerá às 19h, no Centro de Convenções Comandante Vicentão, em Porto Nacional. Na ocasião, também serão formalizadas as pré-candidaturas de Amélio Cayres a vice-governador e de Alexandre Guimarães ao Senado Federal, além dos nomes que disputarão vagas no Legislativo Estadual e Federal. O evento servirá como um termômetro para sondar o calor da pré-campanha de Vicentinho e Alexandre Guimarães.

Organização e alianças locais

Nesta segunda-feira (11), a coordenação política da coalizão reuniu-se para finalizar os detalhes logísticos do ato. O foco da mobilização é reunir prefeitos, vereadores e lideranças regionais para consolidar a estrutura de apoio no estado. Segundo os organizadores, o evento em Porto Nacional pretende demonstrar a unidade dos partidos aliados em torno do projeto majoritário.

Ato político reunirá lideranças nacionais de diferentes estados

O lançamento das pré-candidaturas contará com a presença de figuras centrais da política brasileira. Pelo PSDB, são esperados o presidente nacional da sigla, Aécio Neves, o ex-governador Marconi Perillo e o líder da bancada na Câmara, Adolfo Viana. O MDB será representado pelo presidente nacional Baleia Rossi, pelo governador do Pará, Helder Barbalho, e pelo líder na Câmara, Isnaldo Bulhões Jr., além da previsão de presença dos ministros Renan Filho e Jader Filho.

A pluralidade do palanque é reforçada pela expectativa de participação do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), e do ex-ministro Ciro Gomes (PDT), evidenciando uma composição que transita por diferentes correntes ideológicas do cenário nacional.

Termômetro para sondar o calor da pré-candidaturas ao governo e senado

A concentração de nomes de peso da política federal em Porto Nacional indica que a sucessão no Tocantins possui relevância estratégica para as cúpulas nacionais das legendas envolvidas. Para Vicentinho Júnior, o apoio de diversos espectros partidários serve como demonstração de força e capacidade de interlocução em Brasília. Entretanto, o impacto real dessa mobilização dependerá da habilidade do grupo em traduzir o prestígio das lideranças nacionais em adesão popular e capilaridade política junto ao eleitorado do interior e das principais cidades tocantinenses.