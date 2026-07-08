Ato em Araguaína reúne Vicentinho, Amélio e Guimarães e lota Centro de Convenções

da redação

O Centro de Convenções de Araguaína ficou cheio na noite desta quarta-feira, 8. O espaço recebeu um grande ato político que juntou no mesmo palanque os pré-candidatos ao Governo do Tocantins Vicentinho Júnior e Amélio Cayres, além do pré-candidato ao Senado Alexandre Guimarães.

Considerado um dos maiores encontros de pré-campanha até agora, o evento levou a Araguaína caravanas de várias cidades, lideranças partidárias e apoiadores. Moradores da região norte e de outros municípios também marcaram presença, transformando a noite em uma das principais demonstrações de força dos grupos até a convenção.

Em um discurso emocionado, o pré-candidato ao Governo do Tocantins, Vicentinho Júnior, prometeu um “governo presente” e conclamou a população a se unir ao projeto. “Sonhem conosco o mesmo sonho”, pediu o parlamentar, ao defender mais proximidade do Estado com os municípios e ouvir as demandas da população.