Laurez Moreira defende união entre Estado e Governo Federal para gerar mais oportunidades no campo

Da Redação

Na manhã desta terça-feira, 28, o vice-governador e pré-candidato ao Governo do Tocantins, Laurez Moreira (PSD), esteve no Projeto de Assentamento Oziel Alves, em Cachoeirinha, no extremo norte do estado. Ao lado do seu pré-candidato a vice, Coronel Silva Neto, e do ex-deputado federal e pré-candidato ao Senado Paulo Mourão (PT), Laurez se reuniu com cooperados da Cooper Amazônia e defendeu a união entre o Governo do Estado e o Governo Federal para gerar mais oportunidades no campo.

Atualmente, 311 famílias do Bico do Papagaio e de outras regiões do estado integram a cooperativa que atua no beneficiamento de alimentos, transformando em produtos como farinha, mel, azeite de coco babaçu, cachaça, entre outros. Além disso, os agricultores cultivam grãos e hortaliças, destinados quase em sua totalidade para a alimentação escolar no estado do Tocantins por meio de programas do Governo Federal, incluindo o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Durante a visita, o pré-candidato também conheceu o viveiro cultivado pela cooperativa, a sede onde ocorre o beneficiamento de alimentos e confecção de produtos e a construção de um laticínio com recursos oriundos do Governo Federal. Quando pronto, inicialmente, a obra terá capacidade para a produção de cinco mil litros de leite ao dia.

Darcinópolis

O regime de cooperação da Cooper Amazônia se assemelha ao que ocorre na Coafeto, uma cooperativa com mais de 200 famílias com sede no Assentamento Amigos da Terra, em Darcinópolis, onde o vice-governador e pré-candidato ao Governo do Tocantins, Laurez Moreira, esteve presente na tarde desta segunda-feira, 27.

A Coafeto agrega valor à produção rural com a fabricação de produtos como farinha, biscoitos à base de cacau, derivados do coco babaçu e outros alimentos comercializados em diversos municípios tocantinenses, fortalecendo a economia local e ampliando a renda das famílias. O pré-candidato também visitou a sede da cooperativa e experimentou os alimentos produzidos no local.

Nas duas ocasiões, Laurez ouviu as principais demandas dos cooperados, que apontaram dificuldades relacionadas à infraestrutura, ao abastecimento de água e às condições para escoar a produção. “Não há dúvidas de que, da porteira para dentro, existe muito trabalho, dedicação e capacidade para produzir alimentos de qualidade. O que falta é um governo que faça a sua parte, garantindo estradas em boas condições para o escoamento da produção, investindo em infraestrutura e solucionando problemas como a falta de abastecimento de água. Tenho experiência, conheço a realidade do Tocantins e sei como transformar essas demandas em ações concretas”, afirmou.

As cooperativas já são beneficiadas por políticas públicas do Governo Federal, entre elas o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAI) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), iniciativas voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar, à segurança alimentar e ao combate à fome.

“O Governo Federal já demonstra que é possível transformar a vida das famílias com programas que incentivam a produção e garantem mercado para quem produz. O que falta é um Governo do Estado que seja parceiro, apresente projetos, busque recursos e trabalhe de forma integrada para ampliar esses investimentos. Quero construir essa parceria para levar mais infraestrutura, assistência técnica, agroindustrialização, crédito, armazenamento e oportunidades para a agricultura familiar em todas as regiões do Tocantins”, declarou.

Além da agenda conjunta com o ex-deputado federal e pré-candidato ao Senado Paulo Mourão (PT), as visitas também foram acompanhadas pelo pré-candidato a deputado federal Alaor do Sacolão (PT) e pelo pré-candidato a deputado estadual Antônio Marcos Bandeira (PT).