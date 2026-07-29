Luana Nunes aparece entre os 10 melhores pré-candidatos a deputada federal em pesquisa espontânea e é a única da região sul e sudeste no ranking

A médica e ex-secretária de Saúde de Gurupi, Luana Nunes (UB), foi a única pré-candidata a deputada federal da região sul e sudeste do Tocantins a figurar entre os 10 nomes mais bem pontuados na última pesquisa eleitoral espontânea do Instituto Lucro Ativo (Registrada Nº TO-00437/2026). O resultado consolida sua pré-candidatura em um cenário onde a representação feminina na Câmara Federal segue ausente entre os oito deputados federais do Estado. Da Redação

O levantamento, que mede a lembrança espontânea do eleitorado, posiciona Luana Nunes em um patamar competitivo antes mesmo do início oficial da campanha. O desempenho reflete a capilaridade de sua trajetória na gestão pública municipal e o reconhecimento de seu trabalho à frente das pastas de Saúde e Assistência Social de Gurupi.

Reunião com lideranças e pautas prioritárias

Na noite desta terça-feira, 28, a pré-candidata se reuniu com o pré-candidato a deputado estadual Eduardo Fortes (Republicanos), lideranças e apoiadores na residência da prefeita de Gurupi, Josi Nunes. O encontro teve como pauta central propostas para as áreas de saúde, assistência social e juventude.

Médica endocrinologista, Luana Nunes defende o fortalecimento da saúde pública com ampliação do acesso a consultas, exames e atendimentos especializados, valorização da atenção básica e políticas de prevenção, além de mais investimentos para os municípios. Na área social, sua agenda inclui a ampliação da rede de proteção a mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência, com foco em inclusão e autonomia. Para a juventude, a pré-candidata propõe iniciativas de qualificação profissional, empreendedorismo e acesso ao primeiro emprego.

Cenário político e o peso da ausência feminina

O fato de Luana Nunes ser a única pré-candidata da região sul e sudeste entre os 10 primeiros colocados na pesquisa espontânea indica que há demanda por representação política regional na Câmara Federal. A região, que concentra municípios estratégicos como Gurupi, tem interesse direto em pautas como infraestrutura, saúde e desenvolvimento econômico.