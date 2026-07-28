BICO DO PAPAGAIO: Faltando menos de 70 dias para a eleição, Vicentinho Júnior garante apoio de 8 dos 9 vereadores em Tocantinópolis

Da Redação do Portal AtitudeTO

TOCANTINÓPOLIS – À medida que se aproxima o encerramento do prazo para as convenções partidárias — e a exatamente 68 dias das eleições —, os pré-candidatos ao Governo do Tocantins intensificam as articulações para consolidar bases regionais de peso. Nesse cenário de reta final, o deputado federal e pré-candidato Vicentinho Júnior obteve uma vitória expressiva na região do Bico do Papagaio ao fechar o apoio de oito dos nove vereadores da Câmara Municipal de Tocantinópolis.

A adesão em bloco da maioria absoluta do Legislativo local ocorreu nesta segunda-feira (27), durante a visita do parlamentar à cidade por ocasião dos 168 anos de emancipação política do município.

Passaram a integrar a base de sustentação do projeto político de Vicentinho os vereadores:

Alzirinho Gomes (PP)

Francisco de Assis

Enison Nunes

Bazim

Pastor Gabriel

Lucivano

Gerri do Ribeirãozinho

Josy Milhomem

Em seu discurso, Vicentinho declarou que o respaldo do grupo reforça uma proposta de gestão em cooperação com os municípios. “Recebo esse apoio com responsabilidade. Os vereadores vivenciam a realidade da população e desempenham papel estratégico na construção de um governo atento às demandas locais”, destacou.

O peso do Bico e o afunilamento das convenções

A investida de Vicentinho Júnior sobre Tocantinópolis evidencia a relevância estratégica do Bico do Papagaio, a segunda região mais populosa do Estado, no xadrez eleitoral tocantinense. A conquista de uma maioria quase unânime na Câmara do quinto maior colégio eleitoral do norte não é mero ato simbólico: representa o domínio da máquina capilarizada de cabos eleitorais no momento exato em que os partidos afunilam as conversas para oficializar as chapas.

À medida que o relógio corre para o prazo-limite das convenções, demonstrações de força em polos regionais tornam-se indispensáveis para barganhar alianças majoritárias e coibir debandadas. Resta saber se o apoio em massa dos vereadores se traduzirá automaticamente na preferência do eleitorado nas urnas em outubro.