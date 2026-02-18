Carnaval expõe bastidores da articulação entre Eduardo Gomes, Dorinha e Gaguim pelo comando político do Tocantins

Por Wesley Silas

A 10ª edição do Capital da Fé, em Palmas, serviu não apenas como encerramento da programação de Carnaval na capital, na terça-feira, 17, mas também como vitrine da articulação eleitoral em torno do grupo comandado pelo senador Eduardo Gomes (PL), da senadora e pré-candidata ao governo do Tocantins, Dorinha Seabra (União Brasil), e do deputado federal e pré-candidato ao Senado, Carlos Gaguim (UB).

No evento, que reuniu lideranças políticas e religiosas, Gomes e Dorinha receberam, mais uma vez, a sinalização pública de apoio do prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (União Brasil), ao projeto político que vem sendo desenhado para 2026. A presença da primeira-dama, Polyanna Siqueira Campos, reforçou o gesto de alinhamento do Paço Municipal ao grupo.

O senador Eduardo Gomes, vice-presidente do Senado e presidente estadual do PL, destacou o aporte de recursos federais para viabilizar a programação do Capital da Fé e manteve a agenda de contatos com lideranças regionais. A senadora Dorinha e o deputado Gaguim acompanharam a programação, consolidando a imagem de núcleo central da chapa em construção.

Roteiro de Carnaval virou mapa eleitoral

Durante o período de Carnaval, o grupo percorreu diferentes regiões do estado, em uma agenda que combinou festas populares, eventos religiosos e encontros políticos, com foco na consolidação de alianças locais.

No sábado, 14, em Gurupi, Eduardo Gomes participou da abertura do Carnaval ao lado da esposa, Arlinda Carla Gomes, da prefeita Josi Nunes, do vice-prefeito Adailton Fonseca, da senadora Dorinha e do deputado Gaguim. A movimentação foi interpretada nos bastidores como reforço da tentativa de manter Gurupi como ponto estratégico do grupo na região Sul.

No domingo, 15, o roteiro incluiu Arraias, Aurora e Taguatinga, novamente com a presença de Dorinha e Gaguim. Em Taguatinga, o senador foi recebido pelo prefeito Paulo Roberto Ribeiro, pela primeira-dama Zeila Aires, vereadores e lideranças locais. A visita à Bia Indústria de Refrescos, empresa tocantinense do setor de bebidas, teve caráter econômico e político: sinalização de apoio ao setor produtivo e aproximação com empresários da região Sudeste.

Na segunda-feira, 16, a comitiva esteve em Dianópolis, onde Eduardo Gomes participou do desfile do Bloco dos Enxutos, e, posteriormente, em Porto Nacional, em um jantar político com o prefeito Ronivon Maciel, a senadora Dorinha e o deputado Gaguim, além de outras lideranças do município. O encontro foi lido como parte da estratégia de amarrar apoios em cidades-polo antes da intensificação oficial do calendário eleitoral.