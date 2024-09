Cristiano Pisoni destaca inovação em sua Campanha e ironiza adversários por “copiarem suas propostas”

Por Redação, via Ascom do candidato

O candidato à prefeitura de Gurupi, Cristiano Pisoni (PSDB), comemorou em seu Instagram a repercussão positiva de suas propostas, considerada pele candidato como inovadoras, que estariam sendo adotadas por adversários como Josi Nunes e Eduardo Fortes.

Apesar de encarar a imitação como reconhecimento de suas boas ideias, Cristiano alerta para a importância da implementação responsável e critica promessas que considera insustentáveis, reafirmando seu compromisso em transformar suas propostas em realidade e beneficiar a população.

“É bom ver que as boas ideias tão fazendo sucesso. Quando vejo os outros candidatos, só agora, mostrando propostas parecidas com as que estamos apresentando desde a pré-campanha, fico muito feliz. Isso só mostra que estamos no caminho certo e que Gurupi tem jeito”, afirmou Cristiano, em tom de serenidade ao considerar que seus adversários estariam copiando suas ideias. O candidato, que se posiciona como o verdadeiro autor de muitas dessas propostas, disse encara o fato com otimismo, afirmando que “quem ganha é Gurupi”.

Propostas clonadas

Cristiano destacou algumas das propostas que estão sendo replicadas pelos seus adversários, mas ressaltou a importância de que essas ideias sejam implementadas de maneira séria e eficiente. Entre as propostas que ganharam espaço nas campanhas de Eduardo Fortes e Josi Nunes, estão:

Creches Noturnas e de Tempo Integral: Desde a pré-campanha, Cristiano vem defendendo a criação de creches com horário noturno e em tempo integral, uma solução prática para pais trabalhadores que precisam de suporte além do horário comercial. Agora, tanto Josi quanto Eduardo adotaram essa ideia em seus planos de governo, mas Cristiano faz questão de lembrar que foi ele quem primeiro levantou essa bandeira. “Vamos implementar creches que realmente atendam às necessidades das famílias de Gurupi, garantindo que as crianças estejam seguras e bem cuidadas enquanto seus pais trabalham.”

Hospital Municipal Universitário: A promessa de um hospital universitário, que Josi Nunes chegou a mencionar, mas nunca concretizou, agora volta a ser assunto na campanha dela e de Eduardo Fortes. Cristiano, no entanto, questiona a viabilidade dessas promessas. “Eles tiveram a chance de fazer e não fizeram. Agora, prometem de novo, mas sem garantir de onde virão os recursos. Nós sabemos que Gurupi tem os recursos necessários, e com uma gestão eficiente, esse hospital será uma realidade.”

Guarda Municipal Civil Armada: Outra proposta que Cristiano vem defendendo é a criação de uma Guarda Municipal Civil Armada para reforçar a segurança pública. Essa ideia também foi adotada por seus concorrentes, mas Cristiano alerta: “Não basta prometer. É preciso ter um plano claro de como treinar, equipar e implantar essa guarda. Nós já temos esse plano, e ele será executado de forma responsável.”

Reforço da Segurança com Câmeras de Vigilância: A instalação de câmeras de segurança pela cidade é uma proposta que Cristiano colocou em pauta como parte de um projeto maior de modernização da segurança em Gurupi. Essa proposta foi rapidamente absorvida pelos outros candidatos, mas Cristiano destaca que a implementação requer mais do que boas intenções. “Vamos garantir que essas câmeras estejam integradas a um sistema eficiente de monitoramento, para que a segurança dos cidadãos seja realmente reforçada.”

Cristiano também aproveitou para criticar promessas que considera vazias, como a de Eduardo Fortes, que garantiu a construção de uma segunda UPA em Gurupi. “Dado que Gurupi tem uma população estimada em torno de 85 mil habitantes, a cidade precisaria alcançar ou ultrapassar 100 mil habitantes para justificar uma segunda UPA. Prometer algo que não é sustentável é irresponsável. Nosso foco é trabalhar com as realidades que temos, e melhorar o que já existe, sem promessas impossíveis de cumprir”, afirmou Cristiano.

Ao final, Cristiano reafirma que, embora seus adversários possam copiar suas ideias, ele é o único candidato capaz de transformá-las em realidade. “Nós desenhamos projetos pensando no melhor para a cidade. Nossas ideias são tão boas que os concorrentes estão copiando sem nem disfarçar. Mas isso é bom. Quem ganha é Gurupi. Só que não dá pra deixar a velha política copiar, prometer e não entregar. Vamos fazer diferente, fazer acontecer. Porque, no final das contas, fechando o ralo dos problemas e fazendo o que é certo, não tem erro!”, concluiu o candidato.