De licença, Eduardo Siqueira passa o comando da prefeitura de Palmas para o vice

O prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos passou o comando da capital ao seu vice, Carlos Eduardo Veloso na manhã deste sábado, 1º. Ele segue para cuidar da esposa Polyana Siqueira e ainda do filho Samuel que fará acompanhamento em São Paulo após uma virose que avançou e ele está agora com um pequeno problema de miocardia, ou seja, com batimentos cardíacos diminuídos, segundo explicou Eduardo hoje cedo.

O gestor qualificou ainda seu vice: “meu coração transborda gratidão ao pastorCarlos. Um companheiro leal, de confiança inabalável, que caminha junto comigo não apenas na gestão, mas na missão de fazer o bem. Sei que Palmas estará em boas mãos, porque ele governa com fé, com responsabilidade e com o olhar sempre voltado para as pessoas. Seguimos juntos, pastor. Sempre. Que Deus abençoe cada passo e cada decisão. Palmas segue firme, unida, porque quem caminha com Deus nunca está sozinho”, disse.