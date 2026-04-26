Em Rio dos Bois, Laurez Moreira defende eventos culturais como ativos econômicos regionais

Da Redação

O vice-governador do Tocantins e pré-candidato ao Governo, Laurez Moreira (PSD), acompanhou a tradicional cavalgada de Rio dos Bois neste final de semana. Durante o evento, o gestor ressaltou o papel das festas populares na preservação da identidade local e no estímulo à economia municipal por meio do turismo e do comércio.

Moreira argumentou que manifestações culturais extrapolam o entretenimento, funcionando como engrenagens para o desenvolvimento das cidades. “Não é apenas uma festa; é a nossa identidade e cultura viva. Esse setor precisa de valorização estratégica”, afirmou.

A visita ao município integra um cronograma de agendas que o vice-governador cumpre pelo estado. Segundo Laurez, as visitas aos 139 municípios visam coletar demandas locais para a elaboração de projetos voltados ao desenvolvimento regional.