Alianças no Sul: Vicentinho Júnior consolida apoios de prefeitos e ex-prefeitos em Alvorada e Figueirópolis

Por Wesley Silas

O pré-candidato ao governo do Tocantins pelo PSDB, Vicentinho Júnior, cumpriu agenda na região Sul do estado neste último final de semana. O roteiro foi marcado pela formalização de alianças com gestores municipais e lideranças de diferentes grupos políticos, visando a construção de sua base eleitoral para a disputa estadual.

Unificação em Alvorada e Figueirópolis

Um dos pontos centrais da agenda ocorreu em Alvorada, onde a prefeita Thaynara Melo (União Brasil) oficializou apoio ao projeto tucano. O movimento é estratégico, pois une no mesmo palanque o vice-prefeito, Jairo Lima, e o líder político Roberto Sampaio — que foram adversários no pleito municipal de 2024. Segundo Vicentinho, a adesão simboliza uma tentativa de “pacificação política” regional.

Em Figueirópolis, o pré-candidato também logrou êxito ao reunir forças historicamente opostas. Recebeu o aval do atual prefeito, José Fontoura, e da ex-gestora do município, Jakeline Pereira. O grupo na cidade conta ainda com o apoio de Edvaldo Soares, pré-candidato a deputado estadual.

Articulação Regional

A rodada de conversas para fortalecer a viabilidade eleitoral da chapa — que compõe aliança com Alexandre Guimarães (MDB) para o Senado e Amélio Cayres como vice — estendeu-se a outros municípios:

Cariri: Recepção pelo ex-prefeito Júnior Marajó.

Formoso do Araguaia: Reunião com o prefeito Israel Kawê e o vice Ronison Parente. No encontro, o parlamentar apresentou um balanço de recursos destinados ao município via mandato federal.

Gurupi: Diálogo com lideranças locais e participação em eventos sociais e setoriais, como o encontro do PSDB Mulher.

Agenda no Norte

Embora o foco tenha sido o Sul, a agenda teve início em Colinas do Tocantins na sexta-feira (24), durante o aniversário da cidade. Na ocasião, foi entregue ao prefeito Josebatista Ferreira um ofício detalhando a liberação de R$ 850 mil para a área da saúde, sinalizando a manutenção de bases também na região Norte do estado.