Em Gurupi, Vicentinho Júnior defende políticas de segurança e rede de proteção para mulheres

Durante a caravana “Mulheres que Transformam o Tocantins”, realizada na noite deste sábado (25) em Gurupi, o pré-candidato ao governo do Estado, Vicentinho Júnior, abordou a necessidade de estruturar políticas públicas voltadas à segurança e ao acolhimento feminino. O evento, organizado pelo PSDB Mulher-TO, reuniu lideranças locais e debateu a participação feminina na política.

Segurança e enfrentamento ao Feminicídio

Em seu discurso, o pré-candidato citou os índices de feminicídio no Tocantins e defendeu a integração dos órgãos estaduais para coibir a violência. Segundo Vicentinho, o plano de governo em elaboração prioriza a criação de uma rede que envolva desde a prevenção até a responsabilização criminal.

“O Estado e seus órgãos precisam estar alinhados em políticas de proteção, acolhimento e capacitação. O objetivo é garantir que a mulher tenha acesso ao trabalho e condições para gerar renda com independência”, afirmou.

Participação política

A caravana busca incentivar o engajamento de mulheres nos espaços de decisão e no cenário eleitoral tocantinense. A programação contou com palestras sobre o papel da mulher na sociedade e a importância da representatividade. Entre as autoridades presentes, esteve a vereadora de Gurupi e pré-candidata à Câmara dos Deputados, Diane Vitória dos Bichos.

A presidente do PSDB Mulher no Tocantins, Naídes César, avaliou que o encontro atingiu o objetivo de mobilizar a base feminina do partido. Para Gil Borba, que acompanhou a agenda, o evento serviu como um espaço de conexão e fortalecimento das pautas defendidas pelas participantes para o futuro do estado.