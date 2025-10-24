Deputado Gaguim participa de etapa do programa Minha Casa, Minha Vida em Araguaína

da redação

O deputado federal Carlos Gaguim (UB) participou, na última quinta-feira (23), da 3ª etapa do programa Minha Casa, Minha Vida – Faixa 1, realizada pela Prefeitura de Araguaína no Complexo Poliesportivo Pedro Quaresma. O evento marcou a seleção de famílias para os residenciais Martins Jorge e São Miguel, beneficiando diretamente centenas de moradores em situação de vulnerabilidade social. Gaguim destacou a importância da política habitacional para garantir dignidade às famílias tocantinenses e reforçou o compromisso de continuar buscando recursos federais para ampliar programas de moradia no Estado.

Durante a cerimônia, foram definidos 416 titulares e suplentes conforme os critérios da Lei Federal nº 14.620/2023, em um processo transparente e acompanhado pela Caixa Econômica Federal, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB e Câmara de Vereadores. O deputado elogiou a condução da prefeitura e parabenizou o prefeito Wagner Rodrigues pela gestão responsável e pelo foco nas políticas sociais. “Cada casa representa um recomeço e um futuro melhor para muitas famílias”, afirmou Gaguim.