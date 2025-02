Deputado Gaguim recebe prefeitos e lideranças tocantinenses em Brasília

da redação

Nesta semana, o deputado federal Carlos Gaguim teve um dia de intensa agenda em Brasília, recebendo em seu gabinete prefeitos, vice-prefeitos, ex-prefeitos e vereadores de diversas cidades do Tocantins. Durante os encontros, foram debatidas demandas municipais e estratégias para impulsionar o desenvolvimento do estado.

Gaguim destacou a importância do diálogo com as lideranças municipais e reforçou seu compromisso com o Tocantins. “Foi um dia extremamente produtivo! Nosso compromisso com o desenvolvimento do Tocantins segue firme, e cada encontro reforça nossa missão de trabalhar por melhorias para todas as cidades do nosso estado”, afirmou o parlamentar.

As reuniões fazem parte da articulação do deputado para garantir recursos e investimentos que beneficiem os municípios tocantinenses em áreas essenciais como infraestrutura, saúde e educação.