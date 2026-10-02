Dorinha encerra campanha em Palmas com agradecimentos e demonstra confiança na reta final da eleição

da redação
A candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil), realizou seu último comício na quinta-feira (1º), na região sul de Palmas, reunindo aliados, lideranças políticas e apoiadores. O evento também foi marcado pela comemoração de seu aniversário, com direito a bolo e parabéns no palanque. Durante o discurso, Dorinha agradeceu à equipe de campanha, aos voluntários, à juventude, às mulheres, aos prefeitos e vereadores que participaram de sua caminhada pelo estado.
A candidata destacou o trabalho realizado durante a campanha e reconheceu o apoio recebido de diferentes regiões do Tocantins. Em sua fala, também mencionou o candidato a vice-governador, Atos Gomes, e agradeceu ao governador Wanderlei Barbosa pela parceria política. Ao final, pediu votos e incentivou os apoiadores a conversarem com outros eleitores sobre suas propostas. Demonstrando confiança na disputa, Dorinha afirmou: “Vamos ganhar essa eleição, não tenho dúvida”.