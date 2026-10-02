Paraná Pesquisa/Fieto: Professora Dorinha volta a crescer e fica mais perto de vencer em primeiro turno

Nos votos válidos, candidata passa de 45,3% para 46,4% e reduz para 3,6 pontos a distância do patamar necessário para definir a eleição no domingo. Hipótese de segundo turno, Dorinha venceria com 48,5% contra 43,3 de Vicentinho. Confira os números na disputa pelas duas vagas ao Senado.

Por Redação

Candidata da coligação União pelo Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil) voltou a crescer na nova rodada do Paraná Pesquisas contratada pela Fieto (Federação das Indústrias do Estado do Tocantins). Considerando apenas os votos válidos, avançou de 45,3% para 46,4%, ficando numericamente mais próxima da maioria absoluta necessária para vencer a eleição no primeiro turno. Vicentinho Júnior (PSDB) aparece com 39,4%.

Pela regra eleitoral, um candidato ao Governo precisa obter mais da metade dos votos válidos — na prática, 50% mais um voto — para ser eleito já no primeiro turno. Brancos e nulos não entram nesse cálculo. Com os 46,4% registrados agora, Dorinha está 3,6 pontos percentuais abaixo desse patamar.

Crescimento constante

Considerando os votos totais, a série do próprio Paraná Pesquisas aponta crescimento de Dorinha nas três últimas rodadas: 37,3% em agosto, 40,6% em setembro e 42,3% em outubro na pesquisa estimulada. No levantamento mais recente, ela tem 42,3%, contra 35,9% de Vicentinho, 7,2% de Laurez Moreira, 2,7% de Ataídes de Oliveira, 2,1% de Siqueira Campos Jr., 0,7% de Witer Naves e 0,4% de Du Pereira.

Confira os números para o senado:

A nova pesquisa ouviu 1.504 eleitores em 73 municípios, entre 29 de setembro e 1º de outubro, por meio de entrevistas presenciais. O levantamento tem 95% de grau de confiança e margem de erro estimada em 2,6 pontos percentuais e está registrado no TSE sob o número TO-02116/2026.