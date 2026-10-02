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sexta-feira, 2 outubro

Política

Vicentinho Júnior encerra campanha em Palmas e pede apoio de eleitores de outros candidatos

Atitude TocantinsPor 1 Leitura mínima

da redação

O candidato ao Governo do Tocantins, Vicentinho Júnior (PSDB), realizou seu último grande comício em Palmas na quinta-feira (1º), quando direcionou um apelo aos eleitores de Laurez Moreira, Ataídes Oliveira, Du Pereira e Witer Naves. Durante o discurso, ele pediu o chamado “voto útil” e argumentou que os eleitores que buscam uma mudança no comando do estado poderiam apoiar sua candidatura na reta final antes do primeiro turno, marcado para domingo (4).

Vicentinho Júnior encerra campanha em Palmas e pede apoio de eleitores de outros candidatos

No evento, Vicentinho afirmou que pretende governar para todos os tocantinenses, inclusive aqueles que votarem em outros candidatos. Ele também abordou temas como a situação da saúde pública, as condições de trabalho dos servidores estaduais e a realização de concursos públicos. Ao encerrar sua fala, pediu que os apoiadores dialogassem com eleitores indecisos de forma respeitosa, ouvindo suas opiniões e apresentando as propostas da candidatura.

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