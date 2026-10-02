Ao lado da família, Luana Nunes realiza último comício em Gurupi com emoção, força política e confiança na vitória

Por Redação

Ao lado de familiares, Luana Nunes (União Brasil) fechou nesta quinta-feira, 1º de outubro, sua agenda de atos públicos em Gurupi com caminhada, entrevistas, buzinaço, reuniões e o último grande comício da campanha, na Praça da Bíblia. O dia reuniu apoiadores e lideranças políticas e sintetizou uma trajetória construída com contato direto com a população, defesa da saúde, valorização das mulheres e compromisso com o sul e sudeste do Tocantins.

A programação começou com uma entrevista à Rádio Nova FM e seguiu com uma caminhada pela Avenida Pará, ao lado da mãe, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, além de apoiadores. “Hoje a caminhada está diferente e muito especial. Estou ao lado da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, da minha cunhada e do Cezinha, que vieram acompanhar a nossa jornada e fechar esse momento com chave de ouro. Estou muito feliz e emocionada porque tenho certeza de que Deus vai permitir que nós sejamos vitoriosos”, afirmou.

Ao longo da campanha, Luana esteve em diferentes municípios e lugares e destacou o aprendizado que isso deixou. “Fomos muito bem recebidos não só por Gurupi, mas por toda a região sul e sudeste e demais cidades do Tocantins que passamos. Estou feliz demais de poder finalizar essa campanha ao lado dos nossos parceiros e, se Deus quiser, no dia 4 de outubro estaremos comemorando juntos a vitória do 4444”, afirmou.

Praça da Bíblia recebe último comício

Após a caminhada, Luana participou de entrevista ao site Tribuna do Povo TO, de um buzinaço e de uma reunião no Jardim Tocantins. À noite, a Praça da Bíblia recebeu o último grande encontro da campanha, reunindo apoiadores e lideranças em torno da candidatura.

Em seu discurso, Luana reafirmou a disposição de defender, em Brasília, as demandas da população. “Bato no peito e digo com o maior orgulho do mundo, se Deus quiser, eu serei a representante de vocês e brigarei por vocês. Se Deus quiser, Gurupi, a região sul e sudeste vão mostrar para todo o Tocantins, principalmente para aqueles que acham que podem comprar o nosso voto, que nós merecemos respeito”, declarou.

*Josi Nunes destaca uma história própria*

Ao lado da filha, Josi Nunes ressaltou que Luana construiu sua trajetória política de forma própria, com trabalho e dedicação, e destacou a preparação da candidata para assumir uma nova missão. “Eu tenho certeza que os meus pais, Jacinto e Dolores, estariam muito felizes de ver um evento como esse. E Luana não é só porque é neta de Jacinto e Dolores ou porque é minha filha. Ela está construindo a própria história, uma história de trabalho, dedicação e amor”, afirmou.

Josi também falou sobre a capacidade da filha de assumir uma representação política no Congresso Nacional. “As pessoas perguntam se Luana vai representar o Tocantins e Gurupi como eu. Eu digo que ela vai me superar, porque os filhos vêm com uma nova realidade, com toda essa tecnologia e com muito mais competência. A Luana está preparada para representar Gurupi, o Tocantins e as mulheres”, declarou.

Em um dos momentos mais pessoais do encerramento, Luana Nunes também fez questão de agradecer à mãe pela presença ao longo de toda a caminhada e reconhecer a importância da família em sua trajetória. “Minha mãe sempre foi minha maior inspiração, meu apoio e minha força. Em todos os momentos, inclusive nos mais difíceis, ela esteve ao meu lado, me incentivando, me orientando e me lembrando daquilo que realmente importa. Se hoje eu tenho coragem para estar aqui e lutar pelos meus sonhos, muito disso vem do exemplo que ela me deu durante toda a minha vida. Mãe, obrigada por acreditar em mim, por me motivar e por caminhar comigo até aqui. Também quero agradecer ao meu filho, que é uma das minhas maiores motivações e que me dá forças todos os dias para continuar”, afirmou.

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