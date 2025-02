Eduardo Fortes confirma vinda do Governador Wanderlei Barbosa na final da Copa do Craque 

da redação

A final da Copa do Craque 2025, que acontece no próximo domingo (16) na Arena Nova Fronteira, em Gurupi, promete ser ainda mais movimentada. Isso porque o deputado estadual Eduardo Fortes confirmou a presença do governador Wanderlei Barbosa no evento esportivo e também em sua barraca. “Vai assistir a final e participar do nosso churrasco na barraca que temos”, disse o deputado.

Além da final entre Vila Nova e Jaú, a presença de Wanderlei Barbosa deve atrair ainda mais atenção para o evento, consolidando a Copa do Craque como um dos principais momentos de articulação política da temporada.