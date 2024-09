Eduardo Fortes desiste de participar de debate e o considera como “modelo comprovadamente ineficiente para apresentação de propostas”

O candidato a prefeito de Gurupi, Eduardo Fortes (PSD), anunciou sua desistência em participar do debate que será transmitido pela TV Norte, agendado para esta terça-feira, 10, às 11h15min, no CLD de Gurupi. Em um comunicado enviado aos organizadores, Fortes expressou sua insatisfação com o formato do debate, que considera “comprovadamente ineficiente para apresentação de propostas”.

Por Wesley Silas

Fortes agradeceu à TV Norte pelo convite, mas não deixou de criticar a emissora. Ele apontou que o apresentador do principal jornal da TV fez elogios públicos à atual gestão, o que, segundo ele, demonstra uma clara parcialidade. Além disso, o candidato mencionou a divulgação de uma pesquisa considerada irregular pela Justiça Eleitoral, que favorecia a atual gestora, como um fator que compromete a integridade do processo eleitoral em Gurupi.

No comunicado, Fortes reafirmou seu compromisso com a população, destacando que sua decisão de concorrer à prefeitura foi motivada pela vontade popular e pela indignação dos gurupienses diante de problemas como a crise na saúde municipal, a política tributária severa da atual administração, a falta de vagas nas creches e um sistema educacional que não oferece oportunidades aos jovens.

“Entrei na vida pública para ajudar as pessoas. É dessa maneira que faço política e foi assim que construí minha história. Há meses venho promovendo um bom debate com a população, ouvindo suas necessidades e discutindo caminhos para transformar Gurupi na cidade que sonhamos. É esse o debate que estou fazendo, diretamente com o povo de Gurupi”, afirmou Fortes.

Com a desistência de Fortes, os candidatos Cristiano Pisoni (PSDB) e Josi Nunes (UB) seguirão participando do debate. A decisão de Fortes reflete uma estratégia de se distanciar de um formato que, segundo ele, não permite uma discussão aprofundada das propostas, em um momento em que a cidade enfrenta desafios significativos.

“Cuidar das pessoas é o meu jeito de fazer política e é assim que vou seguir fazendo pela população de nossa cidade”, concluiu o candidato, reafirmando seu compromisso com os cidadãos de Gurupi.

COMUNICADO À TV NORTE

Entrei na vida pública para ajudar as pessoas. É dessa maneira que faço política e foi assim que construí minha história. Decidi concorrer à prefeitura de Gurupi pela vontade popular e por entender que essa vontade representava a indignação da grande maioria dos gurupienses que tem que conviver diariamente com o caos da saúde municipal, com uma política tributária cruel adotada pela atual administração, a falta de vagas nas creches, com um sistema educacional que não oferece oportunidades aos jovens.

Problemas que comprovam a falta de uma gestão que realmente esteja comprometida em cuidar das pessoas. Há meses venho promovendo o bom debate com a população. Um debate para ouvir as necessidades e discutir caminhos para transformar Gurupi na cidade que sonhamos. É esse o debate que estou fazendo, diretamente com o povo de Gurupi.

Agradeço à TV Norte pelo convite, apesar de, mesmo em meio ao processo eleitoral, constatar que o apresentador do principal jornal da emissora, por diversas vezes, fez elogios públicos à atual gestão demonstrando clara parcialidade em sua conduta, e ainda, por essa mesma emissora ter divulgado pesquisa comprovadamente irregular pela Justiça Eleitoral, que beneficiava a atual gestora, na tentativa de iludir e desvirtuar o processo eleitoral na cidade.

Acrescentamos ainda que o formato do debate ora proposto praticamente inviabiliza a exposição de idéias pelos participantes. É um modelo comprovadamente ineficiente para apresentação de propostas. Tenho sido atacado das formas mais cruéis.

Ataques estes feitos pela campanha da candidata adversária, atingindo de maneira criminosa a minha honra e a honra de minha família. Mesmo diante disso, permaneço firme ao meu propósito e no que Deus o povo de Gurupi esperam de mim. Esclareço que meu compromisso é e sempre será com o povo de Gurupi.

Cuidar das pessoas é o meu jeito de fazer política e é assim que vou seguir fazendo pela população de nossa cidade.

Campanha Eduardo Fortes – Prefeito – 55