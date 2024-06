Eduardo Fortes propõe transformação política e administrativa para Gurupi

da redação

Eduardo Fortes, deputado e pré-candidato a prefeito de Gurupi, está propondo um novo modelo de política e gestão para a cidade. Fortes defende a transparência, a participação popular e a eficiência administrativa como pilares de sua pré-campanha. “Queremos uma Gurupi mais justa e próspera, onde todos têm voz e oportunidade,” afirmou Fortes.

O plano de governo de Fortes inclui a modernização da gestão pública, a implementação de políticas de inclusão e o desenvolvimento de projetos sustentáveis. Ele pretende fortalecer a economia local, melhorar os serviços públicos e promover a inovação, visando transformar Gurupi em uma cidade modelo de progresso na Região Sul do Estado.

Para construir um plano de governo que realmente contemple as necessidades da população, Eduardo Fortes vem se reunindo com diversos segmentos da sociedade, como empresários, enfermeiros e representantes de classes. Além disso, está realizando plenárias nos bairros para ouvir as demandas e angústias dos moradores.

“Estamos ouvindo todos os setores da sociedade para construir um plano de governo que atenda às reais necessidades de Gurupi,” disse Fortes. “Acreditamos que, com a participação de todos, podemos construir uma cidade onde o desenvolvimento e a prosperidade sejam acessíveis a todos os cidadãos”, destacou.