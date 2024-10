Eleições Palmas: Prefeitos das maiores cidades do TO manifestam apoio a Janad

da redação

Os senadores Eduardo Gomes (PL) e Dorinha Seabra (UB), junto com o deputado federal Carlos Gaguim (UB), receberam em Palmas nesta quinta-feira, 24, os gestores reeleitos de Gurupi, Josi Nunes (UB); de Porto Nacional, Ronivon Maciel (UB); e de Paraíso do Tocantins, Celso Morais (MDB). Na pauta, o apoio à candidatura da deputada estadual Janad Valcari (PL), que disputa o 2º turno na Capital.

O perfil de Janad Valcari foi exaltado pelos prefeitos. “Tem uma visão inovadora e uma capacidade de liderança que Palmas precisa. O que ela propõe para a cidade vai transformar a vida de muita gente”, defendeu Ronivon Maciel. “Nós, mulheres, precisamos nos unir e mostrar que temos competência, credibilidade e força para trabalhar”, acrescentou Josi Nunes. “Não tenho dúvida de que, unindo forças com pessoas comprometidas com o bem do nosso Estado, vamos trabalhar pela vitória dela aqui na Capital”, avaliou Celso Morais.