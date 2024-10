Com a ATM lotada, Cúpula do Progressistas reforça campanha de Eduardo Siqueira e assegura destinação de recursos para grandes obras em Palmas

Por Redação

Na noite desta quarta-feira, 23, o auditório da Associação Tocantinense de Municípios (ATM) foi o cenário de um grande evento de apoio à candidatura de Eduardo Siqueira Campos (Podemos). O Encontro Nacional do Progressistas reuniu milhares de pessoas, dentro e fora do auditório além de lideranças políticas de destaque nacional como o presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira (PI), o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira (AL), o deputado federal e líder do Progressistas, Evair de Melo (ES), e o ministro dos Esportes, deputado federal André Fufuca (MA), que declararam seu apoio a Eduardo Siqueira e garantiram a destinação de recursos no Orçamento da União para Palmas.

Eduardo Siqueira agradeceu nominalmente a cada um dos líderes e comprovou sua forte conexão com Brasília, fator essencial para a busca de recursos que Palmas precisa.

“Fui formando nos corredores do Congresso Nacional. Se a outra candidata chegar aqui pelo meio das pessoas, esses grandes líderes nem saberão quem é. Sou quem tem que conexão com Brasília para viabilizar os projetos que Palmas precisa”, assegurou.

Em uma parte do discurso mais emocionado, Eduardo Siqueira reafirmou seu amor e compromisso com Palmas e o legado deixado por seu pai, o ex-governador e fundador de Palmas, Siqueira Campos. “Estou aqui por esse povo, por essa cidade que meu pai tanto amou. Eu tenho o maior apoio, que é de vocês, o apoio do povo. A força que vem de vocês me trouxe até aqui”, disse Eduardo.

Ciro Nogueira: “Eduardo é o prefeito que Palmas precisa”

O senador Ciro Nogueira destacou a experiência e o compromisso de Eduardo com Palmas e o Tocantins e destacou que não faltará recursos para Palmas.

“Eduardo tem experiência e amor por esse estado e conhece suas lutas. Nós viemos aqui hoje para um compromisso com essa cidade. Não vai faltar recursos e investimentos em sua gestão. Tenho certeza de que Palmas não vai perder a oportunidade de ter um homem de bem comandando essa cidade”, afirmou o presidente nacional do PP.

Vicentinho Júnior: “Entreguem Eduardo eleito e nós cuidamos de destinar os recursos”

O presidente do Progressistas no Tocantins e anfitrião do evento, deputado Vicentinho Júnior, reforçou o apoio do partido a Eduardo Siqueira, enfatizando o momento decisivo em que Palmas se encontra. “Palmas quer um prefeito que a leve para frente, que a leve para o desenvolvimento social, para a liberdade econômica. Nunca na história de Palmas o eleitor teve uma escolha tão fácil. Nos entreguem Eduardo Siqueira Campos prefeito no dia 27 e deixem que nós cuidamos de destinar os recursos em Brasília. Vamos trabalhar juntos”, disse.

Arthur Lira: “Histórias de realizações”

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falou sobre a importância da continuidade e respeito às histórias de quem já fez muito por Palmas.

“Histórias de realizações têm que ser relembradas. Eduardo Siqueira representa o que precisamos para Palmas. O compromisso dele é com a transformação e com a manutenção do que está dando certo. O compromisso de todos é ajudar Palmas a se desenvolver com as políticas públicas. Vamos ajudar você, Eduardo, a fazer uma das melhores administrações que esse município já viu”, afirmou Lira.

André Fufuca: “O girassol floresceu”

O ministro dos Esportes, André Fufuca, destacou a trajetória de superação de Eduardo Siqueira. “Hoje, só há um candidato que pode dizer que sobreviveu a todas as dificuldades do destino, e esse girassol se chama Eduardo Siqueira. O que me trouxe aqui foi aquilo que dinheiro não compra: história, legado, trabalho. O que construiu Palmas foi o amor de vocês, mas acima de tudo, não foi ideologia política, foi trabalho. Estou ao lado do prefeito que mais trabalhou por Palmas”. O ministro se comprometeu, ainda, em ajudar a construir um centro esportivo comunitário no município durante a gestão de Eduardo Siqueira Campos.

Cinthia Ribeiro: “Um tempo novo para Palmas”

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, ressaltou a importância de Eduardo Siqueira para a cidade. “Antes de ser um bom gestor, a gente tem que ser um bom ouvinte. E eu tenho certeza, Eduardo, que todas as experiências que a vida pública lhe confiou, no auge dos seus 65 anos, vão fazer de você o prefeito que Palmas precisa. Vamos ganhar no voto, de casa em casa, para fazer de Eduardo o prefeito reeleito com uma das votações mais expressivas desse estado. Hoje é de fato uma união de propósitos pelo bem dessa cidade. Não há nova e velha política, existe uma boa forma de fazer política. Conte comigo enquanto cidadã, eleitora e humildemente como ex-prefeita.”

Laurez Moreira: “Para transformar Palmas”

O vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira, também reforçou seu apoio a Eduardo, ressaltando a transformação que ele pode trazer para a capital.

“Não há família neste país que tenha mudado tanto o destino de tantas pessoas quanto a família Siqueira Campos. Não há ninguém que tenha mudado tanto a paisagem de um lugar como essa família. É por isso que eu estou aqui, porque respeito essa história, e tenho certeza de que Eduardo é o nome mais preparado para governar nossa capital”, afirmou Laurez.

O evento contou com a presença de outras figuras políticas importantes, como o vice da chapa, Carlos Velozo; do deputado federal e vice-presidente do PP, Lázaro Botelho; ex-prefeito e vereador eleito Carlos Amastha; deputado estadual, Eduardo Mantoan; do presidente estadual do Podemos, Tiago Dimas; da vice de Júnior Geo, Ivanete Lima; além de vereadores eleitos e grandes apoiadores.