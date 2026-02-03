“Ela tomou o partido de mim; de forma cruel e injusta”, relembra Ataídes sobre Cinthia

Por Wesley Silas

O ex-senador Ataídes Oliveira reagiu às publicações da ex-prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, no “X” (antigo Twitter). Sem citar nomes, ela alega que estaria sendo vítima de traição e na iminência de perder o comando do partido, o PSDB no Estado.

“Em 2020, ela tomou o partido de mim. Eu era presidente executivo devidamente eleito por unanimidade. Tomou de forma cruel e injusta. E hoje ela está perdendo o partido como se fosse vítima. A lei do retorno não falha. Quem com ferro fere, com ferro será ferido”, disse, ao citar ainda adjetivos como “covarde” e “desleal”.

No vídeo que circula nas redes sociais ele fala da relação com a ex-prefeita. “Quando o saudoso esposo João Ribeiro faleceu, abracei essa senhora e seu filho”, citou, ao declarar ainda que conseguiu emprego. Ataídes também afirmou que a indicou como vice-prefeita na campanha de Carlos Amastha para a prefeitura em 2016.

Ao finalizar, afirmou ter “dó” da ex-gestora.