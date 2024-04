Eleição 2024: Senador Eduardo Gomes confirma aliança do PL com prefeita Josi Nunes

Por Wesley Silas

Nos bastidores do grupo da prefeita Josi Nunes, surgem debates sobre a permanência do atual vice-prefeito, Gleydson Nato, ou a possível ascensão do vereador Ivanilson Marinho como vice-prefeito. Quando questionado sobre essas opções, o senador Eduardo Gomes, via assessoria, manteve-se reservado, mantendo o suspense sobre o desfecho dessa disputa interna. “Essa discussão de vice só será definida na época da convenção”.

O PL conta com o maior fundo eleitoral para impulsionar as campanhas e um dos melhores tempos de propaganda eleitoral gratuita, embora a distribuição ainda não tenha sido divulgada pelo TSE.

Além disso, a prefeita Josi Nunes busca fortalecer laços com o empresariado, recentemente se aproximando de Adailton Fonseca. “Conversas sobre as eleições municipais foram mantidas, porém o conteúdo não foi revelado”, informou um colaborador da prefeita.