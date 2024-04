Pisoni diz que bem-estar animal deve ser uma preocupação de todos e obrigação da prefeitura

Por Redação

A cavalgada, que foi realizada na tarde de ontem (28) em Gurupi, não teve um final tranquilo. Rapidamente, estava em vários perfis de redes sociais e nos grupos de Whatsapp a notícia de que uma égua, que participava do evento, morreu. De acordo com profissionais de veterinária que comentaram o fato, uma das principais causas pode ter sido a exaustão do animal, devido ao longo percurso ao qual foi submetido. O pré-candidato a prefeito de Gurupi, Cristiano Pisoni (PSDB), participou da cavalgada e lamentou o seu desfecho nas redes sociais. Perguntado sobre o caso, Pisoni trouxe ainda possíveis ações que o poder público deveria tomar para evitar novos episódios como esse.

Em publicação no Instagram, Cristiano mostrou o ponto de apoio que preparou para os cavalos. Veja a seguir o conteúdo da postagem sobre a notícia

“Muito triste com essa notícia! As cavalgadas são patrimônio cultural do nosso Estado, mas é preciso um olhar atento aos animais que participam desse tipo de evento. Sabendo disso, preparamos para a tradicional cavalgada de Gurupi, um ponto de apoio para que os animais pudessem beber água durante o desfile. Infelizmente essa fatalidade retrata a falta de cuidado com os animais que deveriam não só abrilhantar a cavalgada, mas também serem respeitados. Afinal, sem eles, não existiriam as cavalgadas.”

Entrevistado sobre possíveis soluções que prezem pelo cuidado com os animais, Pisoni disse não ser difícil o poder público atuar de maneira eficiente, se buscar parceria com sindicatos e ONGs que já têm experiência.