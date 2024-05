Agrotins atrai pré-candidatos a prefeitos em busca de apoio do governador Wanderlei

da redação

Na abertura oficial da Agrotins, a maior feira agrotecnológica do Tocantins, realizada em Palmas, a presença dos pré-candidatos a prefeito de Gurupi: Eduardo Fortes, Josi Nunes e Cristiano Pisoni não passou despercebida. Os políticos marcaram presença no evento e aproveitaram a oportunidade para buscar o apoio do governador Wanderlei Barbosa, que esteve presente no local.

Durante a feira, os pré-candidatos não só circularam pelos estandes, mas também buscaram momentos de proximidade com o governador, trocando cumprimentos e breves diálogos.

Discurso de Laurez

Um dos destaques do evento foi o discurso do vice-governador Laurez Moreira, que em sua fala destacou seu compromisso e lealdade ao governador Wanderlei Barbosa. “Não serão pessoas más intencionadas que irão atrapalhar o relacionamento de duas lideranças”, disse.