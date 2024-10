Internacionalização: gestores da UnirG participam de Fórum Educacional no Uruguai

Por Redação

Com foco na consolidação da Universidade de Gurupi – UnirG no cenário internacional, representantes da Instituição integram a Missão América do Sul da Associação Nacional das Instituições Municipais de Ensino Superior (Animes), participam do 6º Fórum Educacional em Montevidéu, no Uruguai. A reitora, Dra. Sara Falcão, e o presidente da Fundação UnirG, Thiago Miranda, estão presentes no evento, que segue até sábado, 02.

A Política de Internacionalização da UnirG é prevista no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2024-2028), sendo uma estratégia chave para atualizar e melhorar o ensino ofertado, levando em consideração economia e sociedade cada vez mais interligadas com o mundo.

Nesse sentido, a missão coordenada pela ANIMES visa acriação de parcerias estratégicas com universidades uruguaias, permitindo projetos colaborativos e o intercâmbio de experiências inovadoras.

“A internacionalização é fundamental para as instituições de ensino superior, pois promove a troca de conhecimento, amplia as oportunidades de pesquisa e fortalece o desenvolvimento acadêmico e profissional. Ao adotar uma visão global, as instituições não só atraem estudantes e pesquisadores de diversos países, como também criam um ambiente mais rico e diversificado, que favorece o aprendizado intercultural”, disse o presidente Thiago Miranda.

Ainda segundo ele, a troca global enriquece a formação dos estudantes, que passam a ter uma visão mais ampla de suas áreas de atuação, aumentando sua empregabilidade e capacidade de adaptação em um mercado de trabalho cada vez mais globalizado.

“Investir em uma política robusta de internacionalização é essencial para as instituições que buscam excelência, inovação e um impacto duradouro no cenário educacional e social”, complementou.

Para a reitora, Sara Falcão, “é um privilégio fazer parte dessa missão com vários reitores, gestores e presidentes de instituições públicas e municipais no Brasil. Viemos conhecer outras universidades e essa troca de conhecimento é fundamental para proporcionar o crescimento da nossa instituição”, finalizou Falcão.