Deputado Eduardo Fortes e Governador Wanderlei Barbosa discutem demandas da região Sul e andamento das obras do Hospital Regional de Gurupi

Por Redação

Nesta quarta-feira, 30 de outubro, o deputado estadual Eduardo Fortes reuniu-se com o governador Wanderlei Barbosa para tratar de demandas prioritárias do sul do Tocantins, incluindo o andamento das obras do Hospital Regional de Gurupi. A construção, que no passado enfrentou paralisações, agora está em processo de continuidade, mas sem o ritmo desejado para atender com agilidade à população da região. A expectativa é que o hospital, uma vez concluído, venha a melhorar significativamente a estrutura de saúde pública local.

Além da questão da saúde, o encontro também abordou projetos em infraestrutura e educação, reforçando o compromisso do parlamentar em buscar soluções para o desenvolvimento do sul do Tocantins e fortalecer a parceria entre o governo estadual e os municípios da região.

Eduardo Fortes destacou a importância de uma atuação integrada entre Estado e municípios para atender às necessidades da população e garantir o progresso de obras essenciais. Com o apoio do governador Wanderlei Barbosa, a perspectiva é de que o Hospital Regional de Gurupi seja concluído o quanto antes, junto a outros projetos estruturantes para o sul do Estado.

Fonte: Ascom Deputado Eduardo Fortes.