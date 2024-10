Sérgio Vieira Marques, o Soró, é cotado para assumir importante secretaria Municipal de Palmas em 2025

Por Wesley Silas

Na abertura do “1º Encontro Regional Gestores Eleitos e Reeleitos do Tocantins”, promovido pela Caixa Econômica Federal e pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, nesta quinta-feira, 31 de outubro, em Palmas, o nome de Sérgio Vieira Marques, conhecido como Soró, foi frequentemente mencionado nos bastidores como certo para assumir a Secretaria de Governo e Relações Institucionais da gestão do prefeito eleito, Eduardo Siqueira Campos.

A indicação de Soró não é meramente um reconhecimento por sua contribuição durante a campanha de Eduardo Siqueira Campos, mas também uma estratégia fundamentada em seu perfil conciliador. Ele mantém relações positivas com lideranças políticas de destaque e possui acesso aberto a importantes órgãos do Estado.