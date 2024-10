Deputado Eduardo Fortes reforça apoio ao sul do Tocantins em visitas a Araguaçu e Sandolândia

Por Redação

Nesta quinta-feira, 31 de outubro, o deputado estadual Eduardo Fortes esteve em Araguaçu e Sandolândia, onde se reuniu com lideranças locais para ouvir as demandas das comunidades e reforçar seu compromisso com o desenvolvimento da região sul do Tocantins. As visitas visaram identificar as principais necessidades dos moradores e avançar com projetos voltados para o bem-estar da população.

A primeira parada foi em Araguaçu, onde o deputado Eduardo encontrou-se com o líder Sterfferson Camargo, que foi candidato a prefeito e seus líderes locais e ouviu elogios sobre a Casa de Apoio de Gurupi, um projeto de sua idealização que oferece acolhimento e suporte a famílias que precisam de tratamento médico fora de seus municípios. A Casa de Apoio tem sido especialmente útil para os moradores de Araguaçu, proporcionando um suporte fundamental para pacientes e familiares que necessitam de cuidados em Gurupi.

“É gratificante saber que a Casa de Apoio tem feito a diferença para tantas famílias” afirmou o deputado, reiterando seu compromisso em continuar investindo em projetos que atendam às necessidades da comunidade.

Em seguida, em visita a Sandolândia, Eduardo Fortes reuniu-se na casa do Sargento Robson Martins, que foi candidato a prefeito, junto com as lideranças locais. Os representantes solicitaram o apoio do deputado para a aquisição de um veículo para o Conselho Tutelar do município, que ajudará a aprimorar a mobilidade e a assistência dos profissionais dedicados à proteção de crianças e adolescentes. Atendendo ao pedido, Eduardo Fortes, comprometeu-se a destinar uma emenda no próximo ano para a compra do veículo solicitado. “Sandolândia está sempre no nosso coração, e podem contar com meu apoio para viabilizar o recurso necessário,” garantiu o deputado, reconhecendo o empenho dos vereadores.

As visitas reforçam o compromisso do deputado Eduardo Fortes com o sul do Tocantins e com projetos que façam a diferença na vida da comunidade, demonstrando uma atuação próxima e dedicada às demandas da população local.