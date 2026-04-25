Laena Brito assume Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura no Tocantins por indicação de Irajá

Por Wesley Silas

A advogada e secretária de Formação Política do PT em Gurupi, Laena Brito, é a nova titular da Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura no Tocantins. A nomeação é fruto de uma articulação direta do senador Irajá Abreu (PSD) junto ao Governo Federal.

A portaria de nomeação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 23 de abril, assinada pelo ministro substituto da Pesca e Aquicultura, Lázaro Medeiros da Costa.

Trajetória e Perfil

Laena Brito possui histórico de atuação em movimentos sociais voltados à habitação e direitos trabalhistas. No setor público, acumula passagens pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

À frente da Superintendência, a advogada assume o desafio de coordenar as políticas federais para o setor pesqueiro e aquícola no estado, conciliando sua experiência técnica com as demandas produtivas da região. Além da atuação no setor público, Laena mantém militância em pautas voltadas à moradia popular e educação inclusiva.