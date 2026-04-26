Eduardo Fortes percorre 14 municípios do Sul do Estado com o projeto ‘Fortes na Base’

Da Redação

O deputado estadual Eduardo Fortes (Republicanos) intensificou a agenda política na região sul do Tocantins por meio do projeto Fortes na Base. Até o momento, a iniciativa percorreu 14 municípios e realizou mais de 20 reuniões, somando cerca de 2 mil quilômetros rodados em visitas a comunidades, assentamentos e encontros com lideranças locais.

O projeto tem como objetivo central fortalecer o nome do parlamentar em diferentes regiões do Estado, fundamentado no diálogo direto com a população. Durante as visitas, moradores e representantes locais apresentaram demandas e avaliaram as ações do mandato, que tem ganhado projeção além da atividade legislativa.

Um dos pontos de sustentação desse crescimento político são os projetos sociais vinculados ao gabinete do deputado. Relatos colhidos durante a agenda citam o impacto das Casas de Apoio mantidas em Gurupi e Palmas, que oferecem suporte a famílias do interior que buscam assistência naquelas cidades.

“O reconhecimento que recebemos em cada cidade visitada amplia a responsabilidade do nosso trabalho e nos motiva a dar continuidade às ações em todo o Tocantins”, afirmou o deputado.

A atual etapa do “Fortes na Base” no sul do estado deve ser concluída na próxima semana. O roteiro de visitas incluiu as cidades de Alvorada, Talismã, Figueirópolis, Lagoa da Confusão, Santa Rita, São Salvador, Palmeirópolis, Jaú, Peixe, Sucupira, Araguaçu, Sandolândia, Formoso do Araguaia e Gurupi.