Vicentinho confirma Alexandre Guimarães para o Senado e adia definição de segundo nome da majoritária

Por Wesley Silas

O deputado federal e pré-candidato ao Governo do Tocantins, Vicentinho Júnior (PP), cumpriu agenda em Gurupi neste final de semana. Durante visita à primeira etapa do Circuito Gurupiense de Três Tambores, realizada no Haras Psicocenter, o parlamentar abordou o cenário político estadual, comentou sobre a formação de sua chapa majoritária e defendeu a liberdade de imprensa no estado.

​Cenário político e alianças

Questionado sobre a composição de sua base para a disputa eleitoral, Vicentinho Júnior confirmou o nome do deputado Alexandre Guimarães (MDB) como o primeiro pré-candidato ao Senado em sua chapa. Sobre o segundo nome para a câmara alta, o deputado evitou antecipar definições, incluindo rumores sobre uma possível candidatura da prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro. Segundo ele, os anúncios ocorrerão em “momento oportuno”, com previsão de lançamento oficial da pré-candidatura ao governo em Porto Nacional, no dia 15 de maio.

​Sobre a fragmentação de candidaturas e a prática de postulantes ao Senado apoiarem candidatos ao governo de chapas concorrentes, Vicentinho foi enfático ao citar um ditado popular do ex-senador João Ribeiro: “Caititu fora do bando vira comida de onça”. O pré-candidato afirmou que sua chapa caminhará em unidade, sem permitir dissidências internas de apoio a opositores.

​Liberdade de Imprensa

Vicentinho Júnior também comentou a relação entre o poder público e os veículos de comunicação. O deputado criticou supostas tentativas de interferência da Secretaria de Comunicação do Estado (Secom) nas redações jornalísticas, defendendo que a democracia exige respeito ao contraditório. Embora a reportagem do Portal Atitude tenha reiterado sua independência editorial e a ausência de interferências políticas em suas matérias, o parlamentar atribuiu essa autonomia ao “respeito histórico” conquistado pelo veículo.

​Nota do Editor: O Portal Atitude esclarece que as declarações do deputado Vicentinho Júnior sobre a atuação da Secom refletem a opinião pessoal do pré-candidato. Este veículo reafirma que pauta sua conduta pela ética jornalística e pela transparência, não tendo registro de tentativas de censura ou direcionamento por parte do Governo do Estado. Alegações de intervenção em períodos eleitorais devem ser acompanhadas de provas e formalizadas junto aos órgãos competentes, como o Ministério Público Eleitoral.

​Circuito de Três Tambores e Ecoterapia

O evento no Haras Psicocenter, que ocorre entre os dias 24 e 26 de abril, reúne cerca de 170 competidores e oferece uma premiação de R$ 60 mil. Além do aspecto esportivo de velocidade e precisão, o parlamentar destacou o valor social da iniciativa, especialmente o trabalho de ecoterapia desenvolvido no local.

​A modalidade de Três Tambores tem apresentado crescimento no Tocantins, movimentando a economia local por meio do setor agropecuário e promovendo benefícios terapêuticos. O contato com os animais auxilia no desenvolvimento da disciplina, autoestima e superação de limites neurológicos em crianças e adultos.

​A postura de Vicentinho Júnior em Gurupi reflete uma estratégia de consolidação de base que tenta equilibrar o tradicionalismo político com um discurso de renovação e independência. Ao utilizar a máxima de João Ribeiro sobre a união do “bando”, o deputado envia um recado claro de que não tolerará “palanques duplos” ou traições internas, um desafio comum em um cenário com múltiplos pré-candidatos ao Senado.

Equilibrar o tradicionalismo político com um discurso de renovação e independência

​No entanto, a retórica de combate a supostas intervenções na imprensa, embora questionada por setores da comunicação, serve também como ferramenta estratégica de desgaste contra a atual gestão estadual. O grande teste para a pré-candidatura de Vicentinho será converter a nostalgia de eventos tradicionais e o apoio de setores específicos, como o agro e o segmento equestre, em uma plataforma de governo que responda aos problemas estruturais do Tocantins, para além do simbolismo das festas populares e das alianças de cúpula.

Confira a íntegra da entrevista: