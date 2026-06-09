Luana Nunes articula pré-candidatura no Sudeste e projeta mandato baseado em gestão pública

Por Wesley Silas A médica e pré-candidata a deputada federal Luana Nunes (União Brasil) cumpriu agenda nos municípios de Dianópolis, Natividade e Almas, no sudeste do Tocantins, na última quinta-feira (4). Acompanhada pela prefeita de Gurupi, Josi Nunes, a pré-candidata realizou reuniões com lideranças e moradores para discutir demandas regionais e apresentar sua plataforma política, fundamentada na experiência administrativa e no histórico familiar no serviço público.

Estratégia e histórico familiar

No desafio de consolidar seu nome perante o eleitorado, Luana Nunes utiliza como principal ativo a trajetória política de sua família. A pré-candidata busca demonstrar que sua preparação para a Câmara Federal é resultado de uma “escola política” que remonta ao seu avô, Jacinto Nunes (in memoriam), ex-gestor público, e à sua avó, a ex-deputada federal Dolores Nunes (in memoriam), figuras com raízes consolidadas nas regiões Sul e Sudeste do Estado.

A estratégia de Luana também se apoia nos resultados da gestão de sua mãe, Josi Nunes, que acumula mandatos como deputada estadual, federal e, atualmente, prefeita de Gurupi. Ao destacar esse legado, a médica reforça a tese de que possui conhecimento técnico e político superior ao de oponentes para viabilizar soluções estruturantes para os municípios tocantinenses.

Gestão em saúde e propostas regionais

Durante as visitas, a população apresentou demandas recorrentes em áreas como infraestrutura, saneamento básico e saúde. Luana Nunes utilizou sua atuação na gestão pública de Gurupi como exemplo de viabilidade técnica, citando programas como o “Vem Ver Gurupi”, “Rota do Cuidado” e “Saúde Sem Barreiras”.

No campo das políticas para mulheres, a pré-candidata defendeu a ampliação do acesso a métodos contraceptivos modernos, como o implante Implanon, recentemente integrado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Para a médica, a eficácia das políticas públicas é o principal fator para a retomada da credibilidade da classe política junto ao cidadão.

Articulação entre municípios e Brasília

A pré-candidata defende que o papel de um deputado federal deve transcender a simples indicação de emendas parlamentares. Segundo Luana, o mandato precisa atuar como uma ponte técnica entre as prefeituras e o Governo Federal, garantindo que as especificidades das regiões mais distantes da capital e do eixo central sejam ouvidas e atendidas nos ministérios, em Brasília.

Opção técnica e de continuidade administrativa