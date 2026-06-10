Senador Eduardo Gomes reúne-se com presidente do Hospital de Amor e destaca repasse de R$ 137 milhões

Por Wesley Silas

O vice-presidente do Senado, Eduardo Gomes (PL-TO), reuniu-se nesta terça-feira, 9 de junho, com o presidente do Hospital de Amor, Henrique Prata, em Brasília. O encontro teve como pauta o cronograma e o avanço das obras de expansão da unidade de Palmas (TO), reafirmando a continuidade do investimento público na ampliação da infraestrutura oncológica do estado.

Investimentos no Hospital de Amor

Ao longo de seu mandato, o senador Eduardo Gomes destinou mais de R$ 137 milhões à instituição. Os recursos, provenientes de emendas parlamentares, foram aplicados na construção e ampliação da estrutura física da unidade em Palmas, além da aquisição de equipamentos médicos necessários para o atendimento especializado.

A destinação desses valores visa aumentar a capacidade de atendimento oncológico no Tocantins, permitindo que pacientes realizem procedimentos de média e alta complexidade localmente, reduzindo a necessidade de deslocamento para outros centros do país.

Cronograma e fiscalização das obras

A reunião em Brasília sucede a visita técnica realizada pelo parlamentar à unidade em construção, no dia 3 de junho. Na ocasião, o senador inspecionou o andamento das obras para verificar o cumprimento das metas contratuais e a aplicação dos recursos transferidos. A continuidade dos repasses está atrelada à entrega das etapas planejadas, conforme estabelecido nos convênios firmados entre o gabinete do senador e a diretoria do Hospital de Amor.

Análise sobre o impacto dos recursos

A alocação de mais de R$ 137 milhões para uma única instituição hospitalar configura um movimento estratégico de consolidação da infraestrutura de saúde no Tocantins. Do ponto de vista político, o aporte contínuo vincula a figura do parlamentar à pauta da saúde pública, tornando a conclusão do Hospital de Amor um indicador central de eficiência de seu mandato. Socialmente, o sucesso dessa parceria depende da capacidade da instituição de transformar esse aporte financeiro em redução efetiva nas filas de espera e na descentralização real do tratamento oncológico, mitigando os custos e o desgaste social impostos aos pacientes pelo tratamento fora de domicílio.