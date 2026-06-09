ASEFAFTO inaugura 16ª Horta Comunitária em Talismã com participação de Eduardo Fortes

Da Redação

O município de Talismã recebeu, na tarde desta segunda-feira (08), a 16ª unidade do Projeto Horta Comunitária, iniciativa da Associação Social Esportiva Fortes e Agricultura Familiar do Estado do Tocantins (ASEFAFTO). A ação foi realizada em frente ao Colégio Estadual de Talismã, com a entrega de verduras frescas à população.

O deputado estadual Eduardo Fortes participou da inauguração da nova horta, acompanhando as atividades e a distribuição dos alimentos produzidos por agricultores familiares.

O projeto tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar, promover a segurança alimentar e ampliar o acesso das famílias a alimentos saudáveis. A iniciativa conta com a parceria da Prefeitura de Talismã e o apoio das vereadoras Cleonice e Nara.

Com a implantação da unidade em Talismã, a ASEFAFTO alcançou a marca de 16 Hortas Comunitárias entregues na região sul do Tocantins. Durante o evento, Eduardo Fortes destacou a importância de iniciativas que unem solidariedade, produção rural e cuidado com as famílias.

“Ver o sorriso de quem recebe um alimento fresco na mesa de casa é a maior recompensa. Esse projeto nasceu para aproximar as pessoas, fortalecer a agricultura familiar e levar dignidade a quem mais precisa. Cada horta entregue representa esperança, trabalho e a certeza de que juntos podemos transformar vidas”, finalizou o parlamentar.

Ascom

Fernanda Dias

Fotos: Otávio da Silva