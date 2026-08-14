Alfredo Júnior debate demandas de Gurupi em encontro com lideranças políticas local

O candidato a deputado federal Alfredo Júnior (Republicanos) reuniu-se, nesta semana, em Gurupi, com lideranças políticas locais para discutir demandas prioritárias do município nas áreas de infraestrutura, saúde, emprego e renda, com o objetivo de alinhar propostas de campanha para a região sul do estado.

Alianças e articulação regional

O encontro contou com a presença do ex-vice-prefeito de Gurupi e pré-candidato a deputado estadual Galydson Nato, do professor e jornalista Gilberto Correia e do ex-vereador e defensor público Kita Maciel (PSDB). A reunião serviu para articular apoios e consolidar bases políticas no município, considerado estratégico para o cenário eleitoral da região sul do Tocantins.

Propostas e compromissos

Durante as conversas, Alfredo Júnior enfatizou que a captação de recursos federais e a destinação de emendas parlamentares serão o foco de sua atuação caso obtenha um mandato na Câmara dos Deputados. O candidato sustentou que o desenvolvimento econômico e social de Gurupi repercute diretamente nos municípios vizinhos e afirmou que pretende manter canais de diálogo permanentes com as lideranças locais durante o período eleitoral.

A movimentação de Alfredo Júnior em Gurupi evidencia a estratégia de consolidação em redutos eleitorais tradicionais do Tocantins por meio de alianças com figuras de expressão local. Ao focar em pautas administrativas e na promessa de articulação por recursos, a campanha busca viabilizar capilaridade política na região sul, embora a efetividade dessas articulações dependa da capacidade de conversão das bases dos aliados locais em votos nas urnas.