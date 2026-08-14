TSE mantém mandato de deputado Luciano Oliveira por unanimidade

Por Wesley Silas

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, por unanimidade, não conhecer o recurso ordinário eleitoral interposto por Rogério de Freitas Leda Barros contra o deputado estadual Luciano Oliveira (PSD), em julgamento concluído no dia 3 de agosto de 2026. A Corte Superior confirmou o resultado favorável ao parlamentar, anteriormente proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), ao acolher preliminar de ampliação indevida da causa de pedir.

Decisão técnica e fundamentos jurídicos

O recurso buscava a reforma do acórdão do TRE-TO, que havia julgado improcedentes as ações que acusavam Luciano Oliveira de abuso de poder econômico e captação ilícita de recursos financeiros (art. 30-A da Lei 9.504/97) durante as eleições de 2022.

O relator, ministro Floriano de Azevedo Marques, acolheu a tese da defesa de que as razões apresentadas no recurso extrapolavam os limites objetivos definidos na petição inicial da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) nº 0600001-71.2023.6.27.0000. Segundo o entendimento do Tribunal, o recorrente incluiu fatos novos — como supostas irregularidades em transferências bancárias entre o candidato, sua esposa e terceiros — que não faziam parte da causa de pedir original, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência.

Contexto das denúncias

A denúncia original sustentava que o deputado teria utilizado recursos não contabilizados (caixa dois) e que o patrimônio declarado seria incompatível com a estrutura de campanha demonstrada (leia abaixo), citando o uso de minitrios, palcos, drones e material gráfico não declarados. O TRE-TO havia concluído, por maioria, pela inexistência de provas robustas dos ilícitos. Ao apreciar o recurso, o TSE reforçou que a estabilização da demanda impede que fatos supervenientes sejam incorporados ao processo sem o devido respeito aos limites iniciais, o que tornou inviável o conhecimento do apelo.

Segurança jurídica aos mandatos conquistados pelo voto

A decisão unânime do TSE encerra o questionamento judicial sobre a integridade da campanha de Luciano Oliveira no âmbito das ações em questão. O desfecho reforça a necessidade de rigor técnico nos processos eleitorais, assegurando que as acusações de abuso de poder sejam fundamentadas desde o início do contraditório. Socialmente, o caso destaca o papel da Justiça Eleitoral em delimitar o escopo das investigações, conferindo segurança jurídica aos mandatos conquistados pelo voto popular e reafirmando a importância da observância das normas contábeis e eleitorais por todos os agentes políticos.