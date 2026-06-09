Vice-governador Laurez Moreira acompanha entregas de obras e celebra avanços em Araguatins durante aniversário de 158 anos da cidade

Da Redação

Dando continuidade à agenda em Araguatins, o vice-governador do Tocantins e pré-candidato ao Governo do Estado, Laurez Moreira (PSD), participou na manhã desta terça-feira, 9, da programação comemorativa pelos 158 anos do município. Ao lado do prefeito Aquiles Pereira de Sousa, Laurez participou da entrega da reforma da Estação de Distribuição de Água e do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Benvinda Monteiro Corrêa.

O sistema apresentava falhas que comprometiam o abastecimento e, com a obra, a expectativa é garantir maior regularidade no fornecimento de água às famílias da cidade. A estrutura possui capacidade para armazenar e distribuir até 1,5 milhão de litros de água, ampliando a segurança hídrica e a eficiência do abastecimento para a população. Os investimentos foram realizados com recursos do Serviço Municipal de Saneamento de Araguatins (Semusa), em parceria com a Prefeitura de Araguatins.

Laurez Moreira ficou satisfeito em acompanhar os avanços que vêm sendo promovidos no município e ressaltou a importância da boa aplicação dos recursos públicos. “É muito gratificante ver uma cidade avançando, realizando obras que melhoram a vida das pessoas e demonstram cuidado com os recursos públicos. Araguatins celebra seus 158 anos com entregas importantes, que levam mais qualidade de vida para a população”, afirmou.

Laurez também elogiou a gestão do prefeito Aquiles Pereira de Sousa. “O prefeito Aquiles tem conduzido uma gestão comprometida com resultados e com o bem-estar das famílias de Araguatins. As obras entregues hoje mostram organização, responsabilidade e capacidade de transformar investimentos em benefícios reais para a comunidade”, disse.

A inauguração da sede própria do Cras Benvinda Monteiro Corrêa também foi apontada como um importante investimento na área social, ampliando a capacidade de atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade e fortalecendo a rede de assistência social do município.