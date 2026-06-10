Iniciando em Gurupi, Vicentinho Júnior realiza agenda de articulação política no Sul e Sudeste do Tocantins

Por Wesley Silas

O deputado federal e pré-candidato ao governo estadual pelo PSDB, Vicentinho Júnior, inicia nesta quarta-feira (10) uma série de visitas a 20 municípios das regiões Sul e Sudeste do Tocantins. A agenda, que se estende até domingo (14), tem como objetivo central o alinhamento de estratégias eleitorais e a consolidação de apoios junto a lideranças locais, prefeitos, vereadores e ex-gestores municipais.

Roteiro e foco regional

A comitiva estruturou o cronograma para percorrer as duas regiões em cinco dias, utilizando Gurupi como base logística para os deslocamentos. A estratégia foca na interlocução direta com o eleitorado e com as forças políticas locais, intercalando reuniões políticas formais, encontros em residências de lideranças e participações em eventos comunitários.

Entre os compromissos programados, destacam-se:

Quarta-feira (10): Desembarque em Gurupi e atos em Figueirópolis, com foco em entregas de infraestrutura municipal.

Quinta-feira (11): Visitas a Porto Nacional, Santa Rosa, Chapada da Natividade, Natividade e São Valério, incluindo a participação em festividades religiosas.

Sexta-feira (12): Passagens por Paranã, Conceição do Tocantins, Arraias e Novo Alegre, com agendas em câmaras municipais e reuniões privadas.

Sábado (13): Roteiro em Lavandeira, Aurora do Tocantins, Taguatinga e Ponte Alta do Bom Jesus, com encontro agendado com representantes sindicais.

Domingo (14): Encerramento em Novo Jardim, Dianópolis, Taipas e Almas, finalizando com reuniões políticas e participações em eventos tradicionais, como a Missa Solene do Festejo do Divino Espírito Santo.

Confira a agenda completa de Vicentino

Dinâmica das articulações

O cronograma reflete a necessidade de capilarização da pré-campanha em territórios de relevância econômica. A inclusão de reuniões com ex-prefeitos, presidentes de sindicatos rurais e lideranças legislativas municipais evidencia a tentativa da chapa em assegurar o apoio de grupos políticos consolidados nestas regiões. O contato direto em ambientes domésticos e a presença em celebrações locais funcionam, na prática, como instrumentos para a manutenção de laços com as bases eleitorais tradicionais.

Desafio: Converter encontros em composições partidárias

A maratona de Vicentinho Júnior no Sul e Sudeste ilustra o atual estágio do processo pré-eleitoral no Tocantins, no qual a ocupação territorial antecipada é determinante. Ao intensificar a presença nessas regiões, o pré-candidato busca reduzir a vantagem competitiva de adversários e testar a adesão de lideranças municipais a um eventual projeto estadual. O impacto real dessas visitas, contudo, dependerá da capacidade de converter tais encontros em composições partidárias sólidas, processo que segue sob monitoramento durante o período de pré-convenções.