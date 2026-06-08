Prefeitos de Recursolândia e Itapiratins oficializam apoio à pré-candidatura de Dorinha Seabra ao Governo

Da Redação Nesta segunda-feira (8), os prefeitos Vinícius Barbosa (Republicanos), de Recursolândia, e Aílton Coelho (Republicanos), de Itapiratins, formalizaram apoio à pré-candidatura da senadora Professora Dorinha Seabra (União Brasil) ao Governo do Tocantins. O anúncio ocorreu durante reunião em Palmas, acompanhada pelo ex-gestor de Itapiratins, Márcio Pinheiro, consolidando a adesão de lideranças da região centro-norte do Estado ao projeto da parlamentar.

Articulação política e base municipalista

A decisão dos gestores fundamenta-se no histórico de destinação de recursos e na assistência técnica prestada pela senadora às administrações municipais. Segundo o prefeito Vinícius Barbosa, a parceria estabelecida nos últimos anos foi determinante para a declaração de apoio. O gestor pontuou que a atuação de Dorinha em Brasília tem reflexos diretos no desenvolvimento regional, o que credencia a parlamentar para a disputa majoritária.

Para Aílton Coelho, prefeito de Itapiratins, a trajetória administrativa da senadora e a viabilidade de uma gestão focada no municipalismo são os pilares da aliança. O ex-prefeito Márcio Pinheiro também ressaltou o aspecto histórico da pré-candidatura, mencionando a possibilidade de o Tocantins eleger, pela primeira vez, uma mulher para o comando do Executivo estadual.

O peso do apoio municipal na eleição estadual

A movimentação política reforça uma tendência importante para a definição da sucessão estadual: o peso do apoio dos prefeitos. No cenário político tocantinense, a capilaridade eleitoral nos municípios é o principal motor das campanhas ao governo.

O apoio de prefeitos e ex-prefeitos não representa apenas a transferência de votos, mas a estrutura logística e a validação política necessária para penetrar no eleitorado do interior. Para os pré-candidatos, garantir uma base sólida de prefeitos é o primeiro passo para viabilizar a competitividade em um estado onde a política local exerce influência direta sobre as decisões de nível estadual.

Compromisso com o desenvolvimento regional

Em resposta às adesões, a senadora Dorinha Seabra reiterou que sua plataforma de governo manterá o diálogo direto com as prefeituras. A parlamentar destacou que a gestão pública deve priorizar a geração de oportunidades e a infraestrutura urbana, independentemente de alinhamentos partidários prévios, focando na entrega de resultados para a população.

Consolidação da rede de sustentação