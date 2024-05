Deputado Vicentinho recebe novo prefeito de Formoso do Araguaia e reforça compromisso

da redação

O deputado federal Vicentinho Júnior (Progressistas) recebeu a visita do novo prefeito de Formoso do Araguaia, Felipe Souza, acompanhado do ex-prefeito da cidade, Wagner da Gráfica, que preside o partido progressistas na cidade.

“Reforcei meu compromisso em continuar trabalhando pelo progresso de nossa querida Formoso do Araguaia. Como presidente do Partido, reitero meu compromisso em fornecer todo o suporte necessário para uma gestão eficiente e bem-sucedida no município. Vamos seguir em frente, dedicados a promover o desenvolvimento e a qualidade de vida de nossa comunidade”, disse o deputado.