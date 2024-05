PL Mulher remarca para o dia 8 junho evento com Michelle Bolsonaro em Palmas (TO)

Por Redação

O movimento feminino do Partido Liberal (PL Mulher), profundamente entristecido com o falecimento de sua Vice-Presidente Nacional, Deputada Federal Amália Barros e, ainda, devido a internação do ex-Presidente Jair Bolsonaro, o qual necessita do acompanhamento e apoio de sua esposa, a Presidente Nacional, Michelle Bolsonaro; comunica a mudança da data do Encontro do PL Mulher em Tocantins, para o dia 8 de junho, em Palmas.

O evento, que terá a presença de Michelle Bolsonaro, presidente do PL Mulher, contará com uma programação especial e buscará incentivar e motivar as mulheres a participarem da política partidária, em especial, das eleições municipais de 2024. É um evento para toda a família, os interessados poderão realizar as inscrições por meio da plataforma digital no seguinte link: https://www.sympla.com.br/evento/encontro-do-pl-mulher-em-tocantins/2441582.

“Há imprevistos que fogem completamente do nosso controle. Apesar do adiamento, a expectativa pela realização deste encontro é enorme, e estamos confiantes de que será um momento de grande significado para o nosso partido e para todos os seus filiados”, afirmou a presidente do PL Mulher Estadual, Nilmar Ruiz.

A agenda da presidente nacional, Michelle Bolsonaro, no Tocantins, contará também com uma Reunião de Lideranças Femininas a ser realizada no dia 7 de junho. O evento é restrito às lideranças convidadas.

Está prevista a participação de Jair Bolsonaro no Encontro com as mulheres no dia 8.