Eduardo Fortes reitera Juarez Moreira como seu pré-Candidato a vice-Prefeito

Por Wesley Silas

O deputado Eduardo Fortes (PSD), pré-candidato à prefeitura de Gurupi, reafirmou novamente o nome do jovem empresário Juarez Moreira (PDT) como seu vice. Juarez, filho do vice-governador Laurez Moreira (PDT), carrega consigo uma linhagem política, herdada do seu pai, que se declara um político vocacionado e impulsionado pelo espírito público de um político que iniciou sua carreira política como vereador na pequena Dueré, foi deputado estadual, secretário de infraestrutura do governo do Tocantins, deputado federal, prefeito de Gurupi e atualmente é vice-governador.

A tradição política da família não para por aí. Juarez, que também leva o nome do seu avô, conhecido por sua paixão pela política, foi antecipadamente designado como pré-candidato a vice-prefeito na chapa de Eduardo Fortes. Esta aliança promete fortalecer a corrida eleitoral com a presença de outros líderes de destaque, incluindo o empresário Oswaldo Stival (PSB).

O respaldo público de Eduardo Fortes para com Juarez Moreira foi evidenciado em um vídeo divulgado nas redes sociais na última terça-feira, 14, consolidando assim a parceria rumo às eleições municipais: