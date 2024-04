Governador Wanderlei descarta candidatura ao senado em 2026 durante festa de Gomes

Durante a festa de comemoração do aniversário do senador Eduardo Gomes, uma declaração inesperada ecoou pelos salões: o governador Wanderlei afirmou durante entrevista ao site Gazeta do Cerrado que não irá disputar uma vaga no Senado nas eleições de 2026.

Em entrevista exclusiva ao site, Wanderlei explicou sua decisão de não concorrer ao senado e que vai apoiar a candidatura do senador Eduardo Gomes para 2026. “Vou votar nele pela terceira vez para o senado, fomos colegas juntos na Câmara de Palmas e temos uma longa amizade”, disse.