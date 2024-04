“Eu apoio a prefeita Josi e ela é minha candidata, e espero que ela esteja em condições de disputar a prefeitura de Gurupi”, afirmou o deputado Carlos Gaguim.

Por Redação

O deputado Carlos Gaguim (UB), juntamente com o senador Eduardo Gomes (PL), têm sido mencionados nos discursos da prefeita Josi Nunes (UB) como parceiros fundamentais de sua gestão. No entanto, em uma entrevista ao Portal Atitude, acompanhado do ex-prefeito de Peixe, José Augusto, reconhecido como um dos principais coordenadores da campanha do pré-candidato a prefeito, deputado Eduardo Fortes (PSD), Gaguim expressou sua esperança de que a prefeita Josi Nunes viabilize sua pré-candidatura.

Indagado sobre como a prefeita está buscando essa viabilidade, Gaguim afirmou: “Ela está trabalhando arduamente, com diversas obras em andamento, e acredito que as coisas só tendem a melhorar”.