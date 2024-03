Eleição em Gurupi: “A cidade nunca teve um prefeito gestor, com cultura de gestão”, defende Cristiano Pisoni

Por Redação

O administrador Cristiano Pisoni (PSDB), pré-candidato a prefeito de Gurupi, destacou em sua entrevista ao Poderoso Pod que vai governar a cidade “com os gurupienses e para os gurupienses”. Na entrevista ao vivo que foi ao ar na terça-feira, 19, ele disse que pretende montar um gabinete com pessoas capacitadas de Gurupi, sem importar nomes de outras cidades e outros Estados. “Gurupi tem muita gente preparada. Gente que vive essa cidade e conhece as dores do povo”, completou.

Cristiano justificou sua proposta com o fato de os últimos gestores terem montado equipes com pessoas de outras cidades e até de fora do Estado, atendendo a interesses de políticos de fora, e acrescentou que também pretende capacitar as empresas de Gurupi para vencer licitações da Prefeitura.

“Quando uma empresa de Gurupi ganha uma licitação da Prefeitura, o dinheiro fica na cidade”, explicou Cristiano defendendo as compras governamentais como fator de desenvolvimento regional. “Hoje até a merenda escolar, a coleta de lixo, o transporte e muitos outros serviços são prestados por empresas de fora”. Segundo ele, a agricultura familiar pode abastecer a merenda escolar e os programas sociais e ainda sobrar alimentos para distribuir à população.

“Quem vive a nossa cidade intensamente, como eu vivo há 40 anos, sabe do que eu estou falando. Será que Gurupi não tem pessoas e empresas capazes de contribuir com a prefeitura?”, indagou. “O que precisamos é preparar nossas empresas para disputar as licitações em condições de igualdade com as empresas de fora, e dar oportunidade para nossos profissionais, que são tão preparados quanto, de ocuparem cargos de comando”, arrematou Cristiano.

PREFEITO-GESTOR

Para o empresário que é formado em Administração de Empresas com MBA em Gestão Financeira pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, e especialização em Desenvolvimento Empresarial pela Fundação Dom Cabral – FDC, Gurupi precisa experimentar uma gestão mais profissional. “A cidade nunca teve um prefeito gestor, com cultura de gestão. Cidades e Estados que experimentaram uma gestão assim, deram saltos de desenvolvimento, a exemplo de Palmas e Araguaína”. Para ele, o crescimento de Gurupi é pequeno em relação a outras cidades com porte até menor. “Quando comparamos o crescimento de Gurupi, com Porto Nacional, Paraíso, a gente percebe que estamos nos arrastando. Enquanto a gente cresce 2, as outras cidades crescem 5”, comparou.

Cristiano disse ainda que é preciso ousadia e preparo técnico para a gestão municipal buscar financiamentos nacionais e internacionais para grandes obras estruturantes que sejam capazes de atrair indústrias. “Sem infraestrutura, não vêm indústrias. Não vem emprego. Vamos atrás dos recursos, com bons projetos e com credibilidade. Se Araguaína conseguiu, nós também vamos conseguir”, arrematou.