Eleições 2024: Presidente Lula declara apoio a Célio Moura em Araguaína

da redação

O ex-deputado federal e pré-candidato a prefeito de Araguaína, Célio Moura (PT), foi a Brasília (DF) nesta semana para debater seu projeto político com a cúpula nacional do partido, inclusive com o presidente Lula. Na ocasião, Moura recebeu aval e apoio total do partido.

“Em nosso diálogo, discutimos importantes perspectivas para Araguaína, focando na implementação de políticas públicas que beneficiem diretamente os trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade. Aproveitei a oportunidade para falar sobre minha pré-candidatura a prefeito de Araguaína e recebi o apoio total do presidente. Juntos, vamos construir um futuro melhor para todos!”, afirmou o ex-deputado.